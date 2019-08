Brandstichter (19) uit Goes: tweeënhalf jaar celstraf geëist

W. is volgens de officier van justitie schuldig aan het in brand steken van kliko’s, een container, een schutting en beplanting bij woningen. Bij een woning aan de Rietweg in Goes sloeg het vuur in augustus vorig jaar over naar het huis, dat grotendeels werd verwoest. De kat van de bewoners kwam daarbij om het leven. Ook voor een brand in een woning in de Beethovenlaan in Goes wordt de jongeman, die destijds nog achttien jaar was, verantwoordelijk gehouden.