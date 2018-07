Brandschoon zand voor de badgast in Zeeland

Zeeuwse vacaturesi­te gaat als een speer

13 juli MIDDELBURG - Zes weken is de banensite ZeeuwseVacaturebank.nl van het netwerk De Zeeuwse Connectie nu in de lucht. Inmiddels is er 1278 keer via de site gesolliciteerd. ,,Al op dag twee hadden we meer vacatures voor wetenschappelijk geschoolden dan Werk.nl biedt. We zijn dik tevreden'', zegt voorzitter Jim Goedhart van De Zeeuwse Connectie.