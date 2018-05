Brandmelding bij EPZ blijkt olielekkage

Zeeuwse elementen in modern gemeente­huis

12:44 ZIERIKZEE - Het was er op de kantoortjes flink muf, al was dat niet de reden om te verbouwen. Wel de veranderende rol van de gemeente en de in de loop van de tijd leeggekomen ruimtes. Het begin 2002 in gebruik genomen gemeentehuis in Zierikzee ging op de begane grond en eerste verdieping drastisch op de schop. Na maandenlang tussen de bouwborden en steigers te hebben gestaan, gaat het heringerichte gemeentehuis in Zierikzee vrijdag 25 mei officieel open.