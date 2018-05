Brandbrief mariniers over verhuizing kazerne naar Vlissingen

Politie Zeeland/West-Bra­bant coördi­neert grote actie tegen motorclub No Surrender in Almere

7:20 VLISSINGEN - Kopstukken van motorclub No Surrender in Almere zijn dinsdagochtend in alle vroegte van hun bed gelicht door meerdere arrestatieteams van de politie. De actie werd gecoördineerd door de politie Zeeland/West-Brabant, waar meerdere grote onderzoeken tegen No Surrender lopen.