Brandbrief cliënten en OR Emergis aan nieuwe minister

GOES - De Ondernemingsraad en de cliëntenraad van Emergis hebben in een brandbrief aan de nieuwe minister van volksgezondheid Hugo de Jonge aandacht gevraagd om de problemen in financiering van de geestelijke gezondheidszorg.

Emergis kondigde enige tijd geleden een tijdelijke cliëntenstop af omdat het met de zorgverzekeraars afgesproken budget op was.

Personeel en cliënten scharen zich in de brief vierkant achter dit besluit van de directeur van Emergis. ,,Hij heeft de vinger op de zere plek durven te leggen.''

,,Het is onbegrijpelijk dat er een systeem is dat claimt dat de zorg voor iedereen toegankelijk is, terwijl de praktijk laat zien dat dit niet zo is. We willen vragen om de ontstane situatie rondom de toentertijd afgekondigde cliëntenstop van Emerigis niet te gebruiken om elkaar op de vingers te tikken, maar om wezenlijk iets te veranderen binnen de zorg'', aldus de twee adviesraden binnen Emergis.

Het beleid in de zorg is volgens ondernemings- en cliëntenraad te sterk financieel gedreven. Het nieuwe regeerakkoord geeft hen weinig hoop op verbetering, schrijven ze. ,,De wachtlijsten, cliëntenstops en grote druk in de zorg zal ons inziens met dit duimschroevenbeleid niet opgelost worden.''