Brand verwoest touringcar in Kloosterzande

Nieuwbouw zonder gas wordt heel gewoon

19:31 VLISSINGEN - Aardgasvrij bouwen begint de norm te worden in Zeeland. Drie van de vier grootste gemeenten van Zeeland, te weten Middelburg, Vlissingen en Goes zien in hun plannen af van de aanleg van aardgasleidingen. De gemeenten Kapelle, Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland bouwen grote woningbouwprojecten aardgasvrij.