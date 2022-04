Brand meester bij loods bij Eindewege

MET VIDEO Panorama Walcheren lijkt voorlopig gered. ‘Binnen enkele weken zekerheid over nieuw gebouw’

VLISSINGEN - Panorama Walcheren heeft zo goed als zeker een nieuw onderkomen. Coördinator Leo Groenleer verwacht dat tussen Hemelvaart en Pinksteren dat nieuwe gebouw ‘ergens in Vlissingen’ in gebruik kan worden genomen, zo zei hij zaterdag nadat een nieuw panorama was gepresteerd aan het publiek.

16 april