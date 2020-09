Brand legt loods met caravans in de as bij Serooskerke, N57 weer open voor verkeer

column marleen blommaert Een lichte vorm van doofheid is balsem voor de oren

8:17 Ik word wat dovig, vrees ik. Steeds vaker moet ik mensen vragen om hun zin te herhalen. Het is een familiekwaal. Net zoals het een familiekwaal is om te ontkennen dat we doof worden. Het leidde vaak tot hilarische taferelen, spraakverwarringen tussen mij en mijn broers tijdens een feestje en de respectievelijke partners die dan smalend opmerkten dat we gelukkig niet doof en ook niet eigenwijs waren.