Brand legt loods met caravans in de as bij Serooskerke, deel van N57 nog steeds dicht

VIDEO Sportvis­sen is in trek bij jongeren: ‘Als ik er één gevangen heb, wil ik er alleen maar meer’

25 september KOUDEKERKE - Een karper aan de haak? Dat geeft een kick! Rayhan (12) en Mart (13) zitten het liefst met een hengel langs de waterkant. Op het Scheldemond College in Vlissingen krijgen ze les in vissen. De sport is in coronatijd ongekend populair.