Brand in schuur naast woning in Krabbendijke

Column Maikel Harte Ik stond versteld van de vragen die ik kreeg over mijn kanaal

26 juni Donderdag las ik in deze krant dat het Kapitein Rooiboskanaal per 1 oktober dichtgaat. Daarmee komt een einde aan een van de hoogtepunten uit m’n creatieve leven, want het is natuurlijk leuk als er een kanaal naar een van je liedjes wordt vernoemd. Het was bedoeld om de scheepvaart tijdens de bouw van de nieuwe zeesluis minder belemmeringen te laten ondervinden en een prijsvraag leidde tot deze naam. Ik wist dat het sowieso maar tijdelijk zou zijn, zo’n schok dat het verdwijnt is het dus ook weer niet. Ik ben benieuwd hoe de mensen nu weer gaan reageren.