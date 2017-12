Brand in container met asbestmateriaal in Middelburg

De brand werd rond 19. 30 uur opgemerkt. In afwachting van de brandweer had de politie de omgeving van de container afgezet. De brandweer heeft eerst de bouwhekken rond de container moeten openmaken waarna er met één straal lage druk de container vol met water is gezet. De container met asbest stond daar omdat in het Geeregebied momenteel de asbest leidingen in het straatwerk worden vervangen. Vermoedelijk is de brand aangestoken.