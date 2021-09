Brand in bakkerij in Oostburg; naastgelegen restaurant blijkt toch gespaard

Piepjonge kroegbaas Sharlee (21) is vastbera­den: ‘het moet weer gaan leven in Axel’

3 september AXEL - Hij kan het zelf eigenlijk nog amper geloven, maar het is écht zo: Sharlee Neels is de nieuwe, nog piepjonge uitbater van café Het Amstelhoekje in Axel. Hij is nog maar 21 jaar jong, maar al ontzettend vastberaden: ,,Axel moet weer meer gaan leven.’’