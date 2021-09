Brand in bakkerij in Oostburg; naastgelegen restaurant blijft gespaard

OOSTBURG - Een bakkerij aan de Zuidzandsestraat in Oostburg heeft vanochtend in brand gestaan. Het naastgelegen restaurant leek eerst ook vlam te hebben gevat, maar later bleek het toch om rook uit de bakkerij te gaan. Er waren ten tijde van de brand geen mensen in de panden aanwezig. Inmiddels is het sein brand meester gegeven.