Brand door blikseminslag op Noordzee-Residence bij Cadzand-Bad

Ook later vandaag nog code geel van kracht: stevige onweersbui­en verwacht

8:42 VLISSINGEN - Neem een regenjas mee als je naar buiten gaat, want de dag begint op veel plaatsen in Zeeland nat, met hier en daar ook een klap onweer. Vanochtend voelt het nog broeierig warm aan met een graad of 23, maar later op de middag wordt de warmte verdreven en neemt de kans op stevige onweersbuien toe.