Brand bij sloopwerkzaamheden kolencentrale

Middelburg­se vleugel­noot is net niet de bijzonder­ste

10:04 MIDDELBURG - De Middelburgse vleugelnoot is op de tweede plek geëindigd in de verkiezing Boom van het jaar. De Moeierboom, een grootbladige linde in het centrum van Etten-Leur, kreeg de meeste stemmen: 3593.