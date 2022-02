Branche pleit voor meer dan 25 kampeerplekken bij de boer: ‘kwaliteit gaat anders zienderogen achteruit’

Festivals op de Bevelanden barsten weer los deze lente

Klomppop in Ovezande kan dit voorjaar eindelijk zijn 40e festivaleditie vieren. Dijkrock in Rilland heeft zin in een mooi rockfestival voor de 29e keer. Het allereerste Paasfestival in Heinkenszand komt er ook aan. Bevelandse festivalorganisatoren blikken vooruit naar hun evenementen in april en mei.

21 februari