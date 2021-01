Bram Houg probeert het nog eens: voor tweede keer in The Voice of Holland

GOES - Hij gaat het opnieuw proberen: Bram Houg uit Goes maakt vanaf morgenavond voor de tweede keer zijn opwachting in zangwedstrijd The Voice of Holland. Drie jaar geleden overleefde de 25-jarige zanger twee ronden, maar viel hij net voor de liveshows af.

Het gebeurt maar sporadisch dat de programmamakers deelnemers een tweede kans gunnen. Dat Bram sinds zijn vorige optreden aardig aan de weg timmerde als zanger, speelt misschien mee. Zo mocht hij afreizen naar Ibiza voor deelname aan de YouTube-versie van Beste Zangers.

In The Voice, dat wekelijks miljoenen kijkers trekt, moeten zangers vier coaches met alleen hun stem overtuigen. Een coach die de wedstrijd wil ingaan met de zanger(es), draait zijn of haar stoel en krijgt de kandidaat dan pas te zien. ,,Tja... wat kan ik zeggen... Ik kreeg de keuze om op te treden in deze rare tijd voor óf 3 man, óf voor heel Nederland", schrijft Bram op zijn Facebookpagina. ,,Het boek wat ik heb geopend zo’n drie jaar geleden, was voor mijn gevoel niet afgesloten. Nu heb ik de kans gekregen om het boek weer te openen en er vol voor te gaan. En geloof me, dat ga ik doen. Ik ben klaar om voor eens en voor altijd het einde te schrijven.”

Tijdens zijn vorige deelname, drie jaar geleden, maakte Bram indruk tijdens de blind auditions, waar hij het nummer When we were young van Adele coverde. De coaches wachtten wel lang af: lange tijd leek geen van hen met hem verder te willen, maar in het laatste deel draaiden ze alsnog alle vier:

Bram, die inmiddels in Goes woont, koos voor Sanne Hans als coach. In de tweede ronde, de battles, koppelde zij hem aan zangeres Silke. De twee brachten het nummer Wings van Birdy. Sanne vond dat Bram dat beter deed en nam hem mee naar de volgende ronde:

In de knockouts, de laatste rond voor de liveshows, zong Bram Castle on the Hill van Ed Sheeran. Hij haalde toen echter niet het niveau van zijn eerdere optredens. Coach Sanne liet hem afvallen, waardoor het Voice-avontuur voorbij was:

The Voice of Holland wordt morgenavond (vrijdag) uitgezonden op RTL4, vanaf 20.30 uur. De herhaling is zaterdag op RTL8 vanaf 18.10 uur.