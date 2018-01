Bram Houg niet door naar liveshows van The Voice of Holland

Bram zong het nummer Castle on the Hill van Ed Sheeran. Hij maakte al vroeg in het nummer een foutje, waar hij zichtbaar van baalde. Toch wilde coach Sanne Hans (Miss Montreal) hem nog niet direct naar huis sturen. Ze liet hem plaatsnemen op een van de stoelen voor mensen die nog een kans maakten. Enkele minuten later moest hij echter plaatsmaken voor Aïrto Edmundo. ,,Ik baal ontzettend'', reageerde Bram. ,,Ik heb het echt verpest.''

De 22-jarige Houg is geboren in Den Helder, maar groeide op in Goes. Hij is de vijfde Zeeuw die te zien was in The Voice. Vorig seizoen werd de Middelburgse Isabel Provoost tweede. Ook Marjon van Iwaarden uit Heinkenszand, Annika Boxhoorn uit Tholen en Eva Auad uit Vlissingen deden al eens mee aan het programma.