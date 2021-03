Brabantse ‘babbelaar’ blijft in voorarrest en zegt spijt te hebben

S. zou wel roepen wanneer die kraan weer dicht moest. Na een tijdje ging de vrouw toch maar eens kijken en ontdekte dat zowel de man als haar portemonnee en sieraden waren verdwenen. Als hij zich aandiende als pakketbezorger en zich met een smoes binnenpraatte moest hij even naar binnen om te controleren of de ontvanger van het pakje wel thuis was.

Daarnaast gaf S. zich uit voor scharenslijper of als iemand die moest controleren of er een gas- of waterlek was. En zo babbelde S. zich binnen en ontdekten de bejaarde ouderen dat ze beroofd waren. Waarom S. zich op de babbeltruc wierp werd niet duidelijk. Hij had drie jaar in schuldsanering gezeten, schuldeisers zagen hun geld verdampen, iedereen had hem met man en macht geholpen om schuldenvrij te geraken. Hij had een uitkering gekregen en er was een bewindvoerder toegewezen en kon dus met een schone lei beginnen. Op indringende vragen van de rechter ‘waarom toch?’ antwoordde hij steevast ‘ik heb spijt’ en gaf hij aan bang te zijn dat hij zijn staanplaats van zijn woonwagen zou verliezen. De zaak tegen S. wordt inhoudelijk behandeld op 26 mei. Maar eerst krijgt hij nog een gesprek met een psycholoog.