Brabants stel veroordeeld voor diefstal van Zeeuwse bejaarden

Moeder en dochter viaductdra­ma moesten in Vlissingen huis uit, waren volledig vastgelo­pen in spirituali­teit en schulden

HAAKSBERGEN- Moeder Jackie en dochter Fenneke L. verkeerden in financiële problemen en in voor buren ongrijpbare, hogere sferen. In Vlissingen moesten ze het huis uit na een jaar lang geen huur te hebben betaald. De rechter noemde Fenneke onlangs nog een ‘beroepswappie’.

16:32