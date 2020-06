Braaf protest met harde boodschap bij Borssele: ‘Openhouden kerncentrale is waanzin’

Update 9:24 uurBORSSELE - Het kon er in het verleden nog wel eens fel aan toe gaan tijdens protesten tegen kernenergie. Ook bij de kerncentrale in Borssele kwamen politie en ME meerdere keren tegenover actievoerders te staan. Niet vandaag: Wise voert op bijzonder rustige wijze actie tegen mogelijke verlenging van de levensduur van de kerncentrale.

De organisatie Wise, die zich inzet voor duurzame energie, demonstreert op de 47e verjaardag van de centrale. Aanleiding zijn de steeds luider klinkende geluiden om de kerncentrale na 2033 - het geplande sluitingsjaar - toch langer open te houden. Kernenergie zou nog een poosje onmisbaar zijn tijdens de overgang naar het gebruik van duurzame energie, vinden steeds meer politici. Wise gruwt ervan en wil de centrale liever vandaag dan morgen buiten gebruik laten nemen.

Om de beurt protesteren

De organisatie neemt tijdens het protest vandaag geen enkel (corona)risico. Daarom is sprake van een estafette-actie: steeds protesteert één actievoerder een kwartier, en dan neemt de volgende het over. Er doen 47 demonstranten mee: één voor elk jaar dat de centrale nu open is. Ze leggen allemaal een letter, cijfer of teken neer, die aan het eind van de dag samen een zin vormen: ‘Oude kerncentrales met pensioen, Borssele in 2023'.

Volledig scherm De actievoerders leggen een zin op de dijk. Vanochtend om acht uur lag het eerste woord er. © Timo van de Kasteele

De demonstranten vinden de risico‘s rond kerncentrales en kernafval onverantwoord. Ook zou het oplappen van de kerncentrale de ontwikkeling van andere energievormen mogelijk in de weg staan. De initiatiefnemers willen dat er geen vergunning worden afgegeven voor het nog langer openhouden van Borssele. En pleiten voor meer schone energie uit zon en wind.

Riek (88) Kas en haar dochter Frieda (63) uit Biggekerke waren vanochtend één van de eerste actievoerders. Voor Riek is het niet de eerste keer dat zij komt protesteren: ze was er 47 jaar geleden al bij, toen er werd geageerd tegen de komst van de centrale. Sindsdien miste ze geen enkele demonstratie. Het gaat er nu een stuk braver aan toe, constateert ook GroenLinks-Statenlid Gerwi Temmink. ,,Maar dat maakt niet uit. Protest hoeft niet met geweld. Het gaat uiteindelijk om de aandacht.”

Waanzin

Kirsten Sleven, waarnemend directeur bij Wise, is ook in Borssele. ,,Wat zijn de argumenten om de centrale langer open te houden? Zeeuwse trots? Werkgelegenheid? Politiek? We weten dat de centrale verliesgevend is. Het is waanzin de levensduur te verlengen. Beter investeren we in duurzame energie, zoals energie uit wind en zon.”

De kerncentrale in Borssele wekt 3 procent van de elektriciteit op, die jaarlijks in Nederland wordt verbruikt, zonder daarbij direct CO2 uit te stoten. De provincie wil de centrale daarom langer open houden, om op die manier aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Maar volgens Sleven is dat helemaal niet nodig. En kan dat ook zonder kernenergie.

Verliesgevend

,,Windparken Borssele 1 en 2 produceren straks 752 megawatt stroom. Terwijl Borssele slechts 480 megawatt produceert. Tel daarbij op dat de centrale verliesgevend is en kunstmatig in leven wordt gehouden doordat PZEM voor stroom meer betaalt dan de marktprijs. En dan kun je nog ter discussie stellen hoe CO2-neutraal kernenergie is.”

De provincie onderzoekt nog hoe lang de kerncentrale open kan blijven. Het zou niet de eerste keer zijn dat de sluiting wordt uitgesteld. In 1994 besloot kabinet Kok dat Borssele in 2004 dicht moest. Dat gebeurde niet. Kabinet Balkenende II besloot uiteindelijk in 2006 dat de centrale tot 2033 open moest blijven om de klimaatdoelstelling uit het Kyoto-verdrag te halen.