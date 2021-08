Wilma raakt kilo’s, bmi-punten, vetmassa en broekmaten kwijt. ‘Mijn figuur is veranderd. Zo leuk’

Geerard de Reiger wint weekprijs met foto kleindoch­ters in kleder­dracht

16:23 ‘Sound of Music’ was de eerste gedachte die opkwam bij het zien van de winnende foto van deze week. Een bezoekje bij opa en oma liep voor de drie meiden uit op een verkleedpartij in streekdracht. Geerard de Reiger uit Arnemuiden maakte er een foto van en was zo verstandig die in te dienen voor de zomerfotopagina in de PZC.