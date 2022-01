Voetbalmuseum van Middelburg, via Roosendaal en Deventer nu naar Zeist?

Het museum bestaat sinds 2010, en wordt beheerd door de Stichting Voetbal Totaal, opgericht door Hugo Borst, Johan Derksen, en Matty Verkamman. Na de start in Middelburg, verhuisde het in 2014 naar het Herstaco Stadion in Roosendaal. Daar sloot het in 2019. Sindsdien is de stichting op zoek naar nieuw onderdak voor de collectie. Eerder leek het oog te vallen op Deventer, maar de eigenaar van het betreffende pand zegt dat er al een tijdje radiostilte heerst rond de vestiging.

Kees Jansma, directeur van Stichting Voetbal Totaal, liet zich als gast bij de podcast Onze Man in Deventer, van Özcan Akyol, ontvallen dat Zeist een serieuze kanshebber is voor het museum. Het zou een geschikte plek zijn, omdat ook de KNVB er gevestigd is.

Prematuur

,,De gesprekken zijn nog uiterst prematuur’', zegt Hugo Borst, mede-oprichter van de stichting . ,,Er zijn naast Zeist nog genoeg andere plaatsen in de running. We willen vooral zorgen dat het deze keer wel goed gaat.’' Borst doelt hiermee op de moeilijkheden rond de sluiting van de vestiging in Roosendaal in 2019 wegens teruglopende bezoekersaantallen. De toenmalige museumdirecteur, Paul Hermsen, zou vervolgens zijn deel van de collectie verkocht hebben via Marktplaats, waarbij ook stukken verdwenen die in bruikleen waren. Zo moest Jan Smit, oud-voorzitter van Heracles Almelo, een dwangbrief schrijven om zijn bijzondere schilderij van voetballegende Abe Lenstra, terug te krijgen.

Borst, Derksen, en Verkamman stapten hierop naar de rechter, die de directeur van de Stichting Voetbal Totaal, Jos Kouwer, uit zijn functie ontsloeg wegens het niet navolgen van de statuten. Sportjournalist Kees Jansma werd in zijn plaats aangesteld als bestuurder. Sindsdien probeert de stichting het museum nieuw leven in te blazen. Borst: ,,Deze keer willen we dus zeker weten dat we de regie zelf in handen houden.’'

De collectie van het museum bestaat uit voorwerpen uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis, zoals de favoriete voetbalschoenen van Johan Cruijff en het EK-finaleshirt van Marco van Basten. De stukken worden veelal in bruikleen gegeven door de eigenaars.

KNVB

Jansma is sinds de sluiting bezig om deze weer terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaars, en zoekt bovendien naar een nieuwe plek. Dat de gemeente Zeist interesse heeft, en dat er nog meer gesprekken zullen volgen, wordt bevestigd door een woordvoerder. ,,Een voetbalmuseum past goed bij Zeist, waar de KNVB sinds 1965 is gehuisvest. Het zou enorm bijdragen aan de beleving van de Nederlandse voetbalhistorie, juist in Zeist. De contacten tussen de gemeente en initiatiefnemers zijn echter nog zeer pril. We willen de mogelijkheden verkennen, maar niets is nog zeker.’’