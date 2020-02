Trots op de boer!

Column Maikel Harte Dan woon je in het mooie Middelburg, maar is er blijkbaar toch nog van alles te klagen

7:00 In december stond ik na een voorstelling in de Stadsschouwburg in Middelburg met wat Middelburgers na te praten. Het kwam erover dat ik graag in Middelburg kom. Wij hebben er met m’n werk een kantoor, ik kom regelmatig bij de rechtbank en als ik dan een rondje door de stad loop valt me altijd weer op hoe mooi onze hoofdstad is.