Na de fruitteelt gaat nu ook de akkerbouw aan het druppelinfuus

Pater Thaddeus de Deckere versterkt pastoraal team 'Boven de Schelde’

15:33 VLISSINGEN - Pater Thaddeus De Deckere is per 1 juni door bisschop Jan Liessen van Breda benoemd tot priester en teamlid voor de H. Pater Damiaanparochie en voor de H. Mariaparochie Walcheren. Hij zal in beide parochies deelnemen aan de algemene pastorale taken en taken op zich nemen die passen bij zijn ervaring als missionaris.