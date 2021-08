Leukere binnenstad heeft winkelier én kunstenaar nodig: ‘Moment is rijp voor samenwerking’

Meerdere vernielin­gen in Lange Nieu­westraat Hulst

29 augustus HULST - Meerdere glazen terrasafscheidingen zijn gisternacht vernield in de Lange Nieuwestraat in Hulst. Ook werd er in de straat een omgegooide picknicktafel gevonden waarvan het tafelblad gebroken was. De politie arresteerde gisteren rond 23.00 uur een 30-jarige man uit Hulst, deze zit nog vast voor verhoor.