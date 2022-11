Jongerenparlement buigt zich over wonen in Zeeland

met videoZo'n dertig jongeren hebben vandaag hun ideeën over ‘wonen in Zeeland’ overhandigd aan gedeputeerde Harry van der Maas. Die ideeën kwamen niet zomaar uit de lucht vallen: de jongens en meiden, verenigd in het Zeeuws Jongerenparlement, hebben zich gisteren en vandaag eerst uitgebreid over de materie gebogen.

,,Het is heel fijn om er vrijuit over te kunnen praten en je mening te geven en je leert ook van elkaar", zegt Julia de Ruijter, een van de deelnemers. ,,Ik hoop er zeker later nog wat mee te doen.”

Het Zeeuws Jongerenparlement wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden, en is bedoeld om jongeren in de leeftijd van 15 tot 19 jaar kennis te latten maken met politiek en democratie. Deze editie staat dus in het teken van het thema ‘wonen'.

,,Jongeren zijn normaal niet een doelgroep die je hier in de Statenzaal ziet”, zegt Van der Maas. ,,Daarom doen we dit. We gaan zeker wat doen met de ideeën van de jongeren.”

Volledig scherm Martijn van Sabben (links), van aannemer Fraanje en tevens voorzitter van de Zeeuwse afdeling van Bouwend Nederland, praat de jongeren bij over het thema 'wonen'. © Provincie Zeeland De jeugdige parlementariërs werden gisteren in Statenzaal eerst bijgepraat over het onderwerp. Hoogleraar Huisvestingssystemen Peter Boelhouwer van de TU Delft en Aart-Jan de Pater en Martijn van Sabben van aannemingsbedrijf Fraanje voerden daarbij het woord.

Daarna was het tijd voor werkbezoeken, en trokken de jongeren het veld in. Ze bekeken de tiny houses in Sint Laurens, ecowijk de Woongaard in Serooskerke en het Scheldekwartier in Vlissingen.

Volledig scherm Op werkbezoek in één van de tiny houses bij Sint Laurens. © Provincie Zeeland

Dag twee stond vooral in het teken van debat. Daarbij kwamen verschillende woongerelateerde thema’s aan de orde, zoals ‘krapte op de woningmarkt’ en ‘bouwen in Zeeland’. Uit de tweedaagse kwam dus een pakket aanbevelingen voort, die de jongeren hebben overhandigd aan Harry van der Maas, die als gedeputeerde onder meer jongerenparticipatie in zijn pakket heeft.

Volledig scherm Lunch in de Abdij, met gedeputeerde Jo-Annes de Bat. © Provincie Zeeland

