Hoera, het is vakantie! Deze zomer gaan we niet naar de Costa Brava, maar naar Groningen

In de Vlissingse wijken Rosenburg en Lammerenburg staan op heel veel opritten caravans en campers klaar voor vertrek. De familie Machielse gaat al twintig jaar naar Spanje op vakantie in de zomer. Maar morgen rijden Edwin, Esther, Nienke, Rick en Stijn niet naar de Costa Brava, maar naar Groningen. ,,In Spanje moet je een mondkapje dragen op de camping. Daar heb ik geen zin in. Als ik uit de caravan stap, wil ik gewoon vrij zijn”, zegt Edwin.

,,We zijn al een aantal keer in Limburg geweest, daarom hebben we nu voor een andere provincie gekozen. Ik ben nog maar één keer in Groningen geweest. We hebben een leuke camping geboekt, waar veel te doen is voor de kinderen. Want als zij plezier hebben, heb je zelf ook een fijne vakantie. Er is een zwembad en een speelveld. En we hoeven een stuk minder ver te rijden. Dat is het voordeel.” Hij vindt het ook prettig om Zeeland te verlaten. ,,Hier is het ’s zomers heel druk met Duitsers. In Groningen kun je je wat vrijer bewegen.”