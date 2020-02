Femke Bartels: ‘Soms mis ik het actievoeren met Greenpeace wel’

Wat een stunt was dat van Greenpeace, in januari 2001. Femke Bartels (48) moet er nog om lachen. De politieagenten die voor gek werden gezet, waarschijnlijk niet. In een oud ME-busje reden actievoerders in blauwe truien vrolijk zwaaiend langs een wegversperring van de politie naar de kerncentrale Dodewaard. De agenten zwaaiden net zo vrolijk terug naar hun collega’s – dachten ze. Totdat de activisten uitstapten en zich aan de bus en de brug naar de kerncentrale ketenden. Niemand kon er meer in of uit.