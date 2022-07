Extreme hitte op komst: ‘Alles wat verkoeling geeft, vliegt nu de winkel uit’

,,Maandag stond de hele etalage nog vol. De eerste zeven klanten die ik had, kochten allemaal een airco”, vertelt Tonny Joosse, medewerker van de BCC in Middelburg. Hij wijst naar een bijna lege etalage. De ventilatoren en de resterende airco’s staan prominent bij de ingang: van miniventilatoren voor aan je laptop tot airco’s die in een paar uur tijd een hele woonkamer koelen. Variërend in prijs van een tientje tot honderden euro’s. Ze gaan als warme broodjes over de toonbank.