Een waar mysterie: stroomt er nou giftig Westerscheldewater de Hedwige in of niet?

Ineens doken op Twitter vorige week opmerkelijke foto’s op. Foto’s waarop je buizen ziet, én een kreek vol water. Alsof het net is geloosd. Mensen die het rondstuurden, schreven erbij dat de foto was genomen in de Hedwigepolder. Explosief materiaal.

Want opnieuw staat de ontpoldering ter discussie, ook al besloot Den Haag negen jaar geleden dat de polder onder water moet. De Westerschelde is, bleek onlangs, zo vervuild met het giftige PFAS, dat het nog maar de vraag is of dat water zomaar de Hedwigepolder in mag stromen. Dat moet allemaal nog worden uitgezocht. Dus als er nu al giftig water de polder in komt...