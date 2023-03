Zeeuwse obers Jordy en Stijn leren Nederland hoe je de gast moet verwennen: ‘Oogcontact is belangrijk’

Biedt de ober de wijn éérst aan om te proeven? Ligt het bestek keurig in het gelid? Jazeker, etiquette is heel belangrijk als je in een sterrenrestaurant zit. Maar de doorsnee horecabezoeker let op heel andere dingen, weten ze. Koffie kun je overál krijgen. Hoe verleid je de gast om naar jóu toe te komen? Leg je gasten in de watten, is het antwoord. Van Boxtel, over een restaurant waar hij net goed de onzichtbare man had kunnen zijn: ,,Niemand die vertelde waar we heen moesten of waar de garderobe was. Pas toen we ergens gingen zitten, werden we opgemerkt. Die eerste drie minuten zetten de toon. Als je dan later ook nog lang moet wachten op je drankje en bestek ontbreekt, telt dat op: slechte ervaring, slechte review. Wij noemen dat: het ankermoment. Alles wat daarna komt, wordt aan die eerste ervaring afgemeten.”