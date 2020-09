Zeemanshuizen staat het water aan de lippen

video / update 15.30 uur Ernesto (24) zat halfuur vast op 65 meter hoogte in kermisat­trac­tie Goes: ‘Bang? Totaal niet!’

27 september GOES - Meer dan een halfuur zat Ernesto Vermeule zaterdagavond vast in een gondel van een kermisattractie in Goes op liefst 65 meter hoogte. De Airborne, de grootste booster ter wereld, stopte er plots mee. Maar bang was de 24-jarige inwoner van Arnemuiden totaal niet. ,,We hebben genoten van het uitzicht. Er was geen sprake van paniek, iedereen bleef heel rustig.”