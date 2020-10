Vervroegde sluiting horeca: lekker luxe tafelen is een race tegen de klok

VideoLekker lang tafelen met zeven of acht gangen, espresso met huisgemaakte lekkernijen na, uitbuiken, kletsen en de tijd de tijd laten. Is fine dining nog wel haalbaar nu de verplichte sluitingstijd van 22.00 uur de keukenbrigade onder druk zet? En verleggen de betere restaurants het accent nu naar de lunch? We vragen het chef Rutger van der Weel van Katseveer (één Michelinster) in Wilhelminadorp en gastheer/mede-eigenaar Sjoerd Dooge van De Gespleten Arent in Middelburg.

Volledig scherm Rutger van der Weel, chef en eigenaar restaurant Katseveer © Sandra Schimmelpennink

KATSEVEER

Lunch: Ja!

Chef-eigenaar Rutger van der Weel: ,,Bij Katseveer kon je altijd al lunchen. Op woensdag, donderdag en vrijdag doen we dat nog steeds, maar door de laatste coronamaatregelen wel met enkele aanpassingen. Gasten moeten tussen 12.00 en 13.00 arriveren en omwille van de tijd serveren we maximaal vijf gangen. We sluiten dan om 15.30 uur om alles schoon te maken voor het diner. Het team kan vervolgens ook even eten.”

,,Natuurlijk probeer je gasten warm te maken voor de lunch, maar Nederlanders zijn geen lunchers. Het zijn vooral Belgen die hier tussen de middag komen eten. Soms wel vijftien tot twintig. Ze hebben ook allemaal netjes een mondkapje op. Nederlanders nauwelijks. Als de lunch heel erg druk is, moet het personeel harder lopen. En daarna moeten ze alweer snel paraat staan voor het diner.”

,,De sluitingstijd van 22.00 uur geeft meer stress en werkdruk. We hebben de openingstijd voor het diner vervroegd naar 17.00 uur, maar ja, veel mensen willen dan nog niet aan tafel. Ook zijn we gestopt met à la carte, dat vergt te veel tijd. We serveren alleen nog menu’s. De kunst is je gasten in een korter tijdsbestek dezelfde leuke, relaxte avond bezorgen als voor de pandemie. Druk op de ketel dus. Kijk, acht gangen tot 22.00 uur lukt op zich wel. Dat is één gang per half uur. Om 21.30 uur moeten we wel racen met de friandisewagen om iedereen zijn zoete hapjes bij de koffie te geven.”

Quote De vroege sluitings­tijd is van de zotte Rutger van der Weel, Eigenaar/chef-kok Katseveer

,,Ja natuurlijk baal ik ervan dat we om 22.00 uur moeten sluiten. We hebben er alles aan gedaan om het restaurant coronaveilig te maken. De tafel staan ver genoeg uit elkaar om de 1,5 meter afstand te waarborgen. Daarvoor zijn we noodgedwongen teruggegaan naar 25 couverts per diner. Als gasten gaan lopen, moeten ze mondkapjes op. Het bedienend personeel draagt spatschermen, er is goede ventilatie en er zijn overal in de zaak ontsmettingspunten. En dan zijn mensen, en met name jongeren, lekker vakantie gaan vieren in het buitenland om besmet terug te komen. Het gevolg: nog strengere maatregelen voor de horeca. Ik krijg er kippenvel van.”