Provincie pakt stikstof aan: vooral kwetsbare duingebieden moeten versterkt worden

Militair uit Middelburg opgepakt met vals geld

13:15 MIDDELBURG - Een militair uit Middelburg is op 26 februari gearresteerd voor het bezit van vals geld. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee vandaag naar buiten gebracht. De 18-jarige man wilde met de nep-briefjes betalen in een horecagelegenheid in Breda.