Limburgse oud-mijnwerkers willen erkenning voor hun hulp aan Zeeland na de watersnoodramp

video Rijschool­hou­ders vaker ‘s avonds de weg op door snelheids­ver­la­ging A58

25 februari VLISSINGEN - Nu kan het nog en rijden ze dagelijks mee met het snelle verkeer. Invoegen met dik 100 en inhalen met 130 kilometer uur. Maar als de maximumsnelheid op de A58 over twee weken wordt verlaagd, is dat voorbij. Hoe leert een jonge automobilist dan omgaan met hoge snelheden? ,,’s Avonds extra lesgeven is een optie, maar ideaal is het niet.‘’