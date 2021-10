Jacques ging in gesprek met de moordenaar van zijn dochter: ‘hem blijven zien als monster kan ik niet’

,,Praten over je kind geeft energie’’, zegt Jacques Beemsterboer. Zeker na wat hem en zijn vrouw Wanda is overkomen. Op 2 december 2006 stortte hun wereld in elkaar toen hun ex-schoonzoon Gerold O. op brute wijze een einde maakte aan het leven van hun jongste dochter Nadine (20). Amsterdammer Gerold stak de veertien jaar jongere vrouw uit Hoorn 36 keer en sneed daarna haar keel door.

Bijna vijftien jaar na de moord op hun kind trekt Jacques Beemsterboer (meestal alleen, soms met Wanda) nog steeds langs gevangenissen om lezingen te geven. Woensdag gebeurde dat voor het eerst in Middelburg, waar personeel en gedetineerden van Torentijd - in twee shifts - naar de gymzaal kwamen om het verhaal aan te horen. Onder hen was ook demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming), die voor werkbezoek in Zeeland was.