Economie Zeeland groeit minder hard: 1,7 procent in 2019

VLISSINGEN - De Zeeuwse economie groeit in 2019 minder hard dan dit jaar. ING Economish Bureau voorspelt een groei van 1,7 procent. Dat is een half procent minder dan in 2018 (2,2 procent groei). Vooral de industrie en het gebrek aan gekwalificeerd personeel temperen in Zeeland de economische groei.

De economie doet in alle provincies een stapje terug. Vooral de krappe arbeidsmarkt remt de groei van de productie. In Zeeland slaat het gebrek aan vakkrachten dubbel hard toe. Zeeland kent de laagste werkloosheid van alle provincies: slechts 2,8 procent. Van de beroepsbevolking zoeken 5000 mensen werk. De krappe arbeidsmarkt treft niet alleen Zeeland. Ook het noorden, zuiden en oosten heeft er last van. Desondanks ziet ING nog wel rek in de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen is er nog een flinke groep laag opgeleide jongeren zonder baan.

Randstad

Alleen in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht) en Flevoland blijft de economie bovengemiddeld groeien. Daar wordt geprofiteerd van een toenemende bedrijvigheid en een sterke bevolkingsgroei die zorgt voor meer bestedingen in de detailhandel en de horeca. Met percentages rond de 2,5 procent is de groei wel lager dan in 2018. Flevoland was dit jaar goudhaantje met 3,3 procent economische groei.

Naast de krappe arbeidsmarkt speelt ook de beperkte groei van de wereldhandel een rol. In een handelsland als Nederland werkt dat meteen door in de industriële productie. Zeeland kent met de Kanaalzone en in mindere mate in het Sloegebied een fors industrieel cluster, dat een grote rol speelt in de economische groei van de provincie.

Middenmoot