Bonussen bij PZEM vallen slecht

Bejaarde oplichter uit Goes vanavond in televisie­pro­gram­ma Opgelicht?!

16:29 GOES - De 78-jarige oplichter J. de K. uit Goes die dit jaar een echtpaar uit Goes dat hun huis te koop had gezet, oplichtte, is vanavond te zien in het televisieprogramma Opgelicht?! op NPO1 om 21.25 uur.