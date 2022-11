Bij CSW-Bestevaer gingen de telefoons al in de kluis, maar Tiktokken op de iPad kan binnenkort ook niet meer

Tweede editie DansZfesti­val toont wat Zeeland te bieden heeft

Verschillende ballet- en dansscholen uit Zeeland stonden afgelopen zondag samen op het podium. In Terneuzen was namelijk de aftrap van de tweede editie van het DansZfestival, georganiseerd door Stichting Dansz. De omvangrijke dansvoorstelling trekt door Zeeland en is nog te zien in Goes, Middelburg en Zierikzee.

10 november