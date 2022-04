Belgische politie patrouilleert in gemeente Sluis

De grensoverschrijdende samenwerking is mogelijk dankzij het Benelux-politieverdrag. Daarin is vastgelegd dat een agent uit de Benelux onder voorwaarden kan optreden in België, Nederland of Luxemburg. Het gaat dan om regelen van verkeer, uitvoeren van identiteitscontroles, escorteren van individuen of groepen en garanderen van de veiligheid.

Eerder reed een Nederlands politievoertuig mee in België, vandaag zijn Belgische agenten uit de regio Damme/Knokke-Heist voor het eerst de grens overgestoken om in de gemeente Sluis te patrouilleren. ,,Het idee dat je als Nederlandse of Belgische crimineel over de grens onder de radar kunt verdwijnen, willen we door deze samenwerking de wereld uit helpen’’, zegt Eric Nagelkerke, teamchef politie Zeeuws-Vlaanderen.

De patrouilles worden geëvalueerd binnen het Europese project ‘Inspect’, dat gericht is op sterker maken van de internationale en grensoverschrijdende politiesamenwerking in de Europese Unie (EU).

Verdachte van drugshandel herkend

De eerste gemengde patrouille leverde enkele maanden geleden al resultaat op. Een Nederlandse agent herkende tijdens het patrouilleren in Knokke-Heist een man, die geregistreerd stond vanwege handel in verdovende middelen. De politie pakte hem op en nam een geldsom en verdovende middelen in beslag.

Marga Vermue, burgemeester gemeente Sluis: ,,In een grensregio waar het wonen, werken en leven grensoverschrijdend plaatsvindt, is het mooi dat ook overheden aan beide kanten van de grens samenwerken.”

