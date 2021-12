Advocaat bewoners Perkpolder: ‘Hulst en Rijkswaterstaat houden informatie onder de pet’

Schone Polder en Bredase raadsman Rogier Hörchner vroegen deze week tijdens een WOB-procedure (Wet openbaarheid van bestuur) om meer gegevens over de milieu- en volksgezondheidsrisico’s van de verontreinigde TGG-grond in een dijk bij Perkpolder. Daarnaast willen Schone Polder en Hörchner de onderste steen boven in de gesneuvelde plannen om de polder op te hogen met honderdduizenden kiepwagens met vervuilde industriële grond. De ophoging was bedoeld voor de aanleg van een golfbaan en 450 woningen. De gemeente Hulst trok dat plan in en is intussen bezig met een nieuw plan. Toch wil Schone Polder weten waarom de gemeente zoveel vervuilde grond in een schone polder wilde kieperen.