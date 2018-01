Boze visser: bedankt Europa, voor het kapotmaken van 400 gezinnen

Ezra leest gedicht voor bij Nationale Herdenking ramp

17:08 ZIERIKZEE - Ezra Schouls (11) van de Jan Wouter van den Doelschool in Zierikzee heeft de gedichtenwedstrijd gewonnen die is uitgeschreven in de aanloop naar de herdenking van de Watersnoodramp op 1 februari. Ezra leest haar gedicht voor bij de nationale herdenking die dag bij het Nationale Monument in Ouwerkerk.