Boze regio hoopt impact Haringvlietbrug te beperken: ‘Terug naar 50 per uur, maar dan over vier rijbanen’

Verslagge­ver Heiko werd op volle snelheid van de A58 gedrukt: 'Het was niet tegen mij, het was tegen de omroep'

5 juli OOST-SOUBURG - Het heeft een tijd geduurd voor hij weer onbevangen in een auto van Omroep Zeeland durfde te stappen, zegt verslaggever Heiko Strietman. Vorig jaar oktober werd hij met 100 kilometer per uur van de A58 geduwd. Bewust. ,,Het was zo bizar. Hoe haal je het in je hoofd?"