Bouwmaterialen schaars: ‘Hout kost goud, als het er al is. En staal en kunststof worden ook problematisch’

Terwijl de bouw floreert, heerst er wereldwijd een tekort aan bouwmaterialen. De vraag is immens, het aanbod geslonken. Ars toont lege vakken in het pakmagazijn van BPG De Jonge. Daar grijpen klanten - aannemers, zzp‘ers en klussenbedrijven - steeds vaker mis. ,,Die vakken moeten altijd vol zijn, maar je ziet zelf hoeveel gaten er zijn. Wekelijks bel ik met zagerijen en importeurs. Niemand durft meer te zeggen of en wanneer er kan worden geleverd.”

Niet alleen hout is schaars. Ook aan staal voor staalconstructies is een tekort. In de winkel van de professionele bouwmaterialenhandel zijn ook simpele producten absent. Een verfbeugel in een standaardmaat bijvoorbeeld is niet meer te vinden.