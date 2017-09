Bouwcontainer op de stoep? Dat kan geld kosten

Donderdag proces tegen Middelburgse 'Syriëganger'

15:20 MIDDELBURG – Er is geen enkel concreet bewijs dat de Middelburger R.Z. een Syriëganger is, aldus advocaat Bart Nooitgedagt. Toch staat de 22-jarige Middelburger morgen, donderdag, voor de rechtbank omdat het Openbaar Ministerie (OM) hem daarvan verdenkt. De oud-leerling van het CSW zou in 2012 of 2013 een trainingskamp hebben bezocht van Islamitische Staat (IS) of Jabhat al-Nusra, een organisatie die gelieerd is aan Al Qaida. Oktober vorig jaar probeerde hij, aldus het OM, opnieuw naar Syrië af te reizen. Tijdens die poging werd hij in de trein in Duitsland aangehouden.