Bouwclubs durven niet: ‘Met deze wind gaan we niet naar Paerehat rijden’

Update 13.24 uur's-HEERENHOEK - Verschillende carnavalsoptochten zijn voor vandaag afgelast, maar in ‘s-Heerenhoek gaan de praalwagens wel de weg op. Twee uur later dan gepland, om 15.30 uur. Steeds meer bouwclubs twijfelen of ze wel moeten gaan. ,,Het risico is groot, ze hadden het beter kunnen verzetten”, zegt Edwin Rijk van bouwclub De Ofdwalers uit Ovezande.

Net als gisteren zijn er felle rukwinden. Burgemeester Gerben Dijksterhuis: ,,Als je nu naar buiten kijkt, lijkt het misschien onverantwoord, maar dat is het niet. We hebben het volste vertrouwen in het advies van onze meteoroloog. Die zegt dat de wind vanmiddag tijdelijk gaat liggen. Dat er een soort windgat ontstaat.”

Het besluit is in overleg met carnavalsstichting De Koenkelpot genomen. Daar zit de feeststemming er zondagochtend meteen goed in. ,,We staan een biertje te doen”, zegt secretaris Johan Schrieks. ,,Want we konden de champagne zo gauw niet vinden.” Toen hij eerder die ochtend twee handen aan het stuur moest houden toen hij naar het gemeentehuis in Heinkenszand reed, wist hij bijna zeker dat het einde oefening was.

Niet te vroeg vertrekken

,,We hadden in ons achterhoofd één alternatief: De optocht verplaatsen naar later in de middag. En de route inkorten.” Dat idee strookte met het advies van de meteoroloog. Op twee afmeldingen na, doen alle deelnemers eind van de middag mee aan de optocht. Een groot deel van de wagens moet van de omliggende dorpen komen. Over weinig beschutte dijken. Reden dat Dijksterhuis het advies heeft gegeven niet te vroeg te vertrekken.

Extra maatregelen zijn volgens Dijksterhuis niet nodig. ,,We verwachten dat het goedkomt. Dat na een stormachtig begin Paerehat alsnog carnaval kan afsluiten met een optocht. Dat verdienen ze.” Gisteren werden de optochten in Lewedorp en Kwadendamme nog afgeblazen vanwege de wind. Dijksterhuis staat nog altijd achter dat besluit. ,,Met die windstoten was het te gevaarlijk.”

Vraagtekens

Hoewel de optocht in Paerehat doorgaat, zetten steeds meer bouwclubs vraagtekens bij het besluit dat eerder vanochtend is genomen. ,,Als we nu moeten rijden is het te gevaarlijk”, zegt Edwin Rijk van bouwclub De Ofdwalers uit Ovezande. ,,We moeten dik 5 kilometer over de dijk. Dat betekent dat we uiterlijk half drie moeten vertrekken. Met deze wind durven we dat echt niet aan. Het risico is te groot. Ze hadden het beter kunnen verzetten.”

Bij bouwclub Wee’A dezelfde geluiden. ,,Een vreemd besluit”, zegt André Hoondert. ,,Gisteren stond er veel minder wind en gaan de optochten niet door. En nu besluiten ze alsnog dat het wel doorgaat. Hoewel onze wagen geen grote windvangers heeft, zijn we toch zes á zeven meter hoog. We wachten zolang mogelijk af en besluiten echt op het laatste moment of we wel of niet gaan.”