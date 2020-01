Bouw windpark Borssele 1 en 2 nu echt begonnen

Verdwenen campingkat Pien duikt op bij Vlaamse milieu­straat - 132 kilometer van huis

15:32 VLISSINGEN - De kat van de camping is op reis geweest, net als die van Ome Willem in het liedje. Weliswaar niet naar Parijs, maar naar Hooglede bij Roeselare, 132 kilometer verderop in België. Pien (3) is veilig terug op haar stek bij Strandpark Zeeland, vroeger de Nollecamping, in Vlissingen.