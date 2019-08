Bouw Vlissingse wijk De Broederband staat op losse schroeven

Adriaan breekt door met AAD: ‘Spelen aan de kust voelt als thuis’

14:18 VLISSINGEN - Popaanzee, het platform voor talentontwikkeling in Zeeland, viert in september zijn koperen jubileum (12,5 jaar) tijdens het Zeeland Nazomer Festival. In de weken daarnaartoe maakt de PZC zes verhalen over het opleidingstraject. Aflevering 5: Adriaan van den Berg.