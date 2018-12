Bouw van ‘groen’ datacenter in Sloegebied begint maanden later

The Green Bay, gevestigd in Amsterdam, meldde in april dat het een grote klant aan de haak heeft geslagen voor het eerste deel van het datacenter. Het betrof het Chinese Huawei, een grote speler in netwerkbouw, cloudservice en mobiele telefonie. In oktober zou de bouw van de eerste fase beginnen, maar pas deze maand wordt de bouwvergunning afgegeven. Ouwens meldt dat de bouw is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2019. ,,De financiële afspraken zijn nog niet rond. We verwachten dat dat wel snel gebeurt.”